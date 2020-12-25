شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف فحوصات كورونا في استراليا للحد من انتشاره في سيدني والان نبدء بالتفاصيل

كثفت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية فحوصات الكشف عن فيروس كورونا بهدف الحد من حالات الإصابة التي بدأت في الظهور مجددا في سيدني، كما اتخذت ولايات وأقاليم أخرى خطوات مماثلة وسط مخاوف من الانتشار الحالي للمرض.

وقال مسؤولون إنه تم إجراء ما يقرب من 70 ألف اختبار يوم الخميس في أنحاء نيو ساوث ويلز التي تضم نحو ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وسجلت الولاية سبع حالات إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة منها ست حالات مرتبطة بانتشار المرض في الضواحي الشاطئية الشمالية بسيدني التي فرضت حالة من العزل على أكثر من ربع مليون شخص لمدة أسبوع تقريبا.

وأجرت ولاية فيكتوريا المجاورة أكثر من 11 ألف اختبار يوم الخميس. ولم تسجل الولاية أي إصابة بفيروس كورونا على مدى ثمانية أسابيع متتالية بعد أن ظلت تكافح لعدة أشهر موجة كبيرة من التفشي.