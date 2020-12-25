شكرا لقرائتكم خبر عن في أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا .. كوريا الجنوبية تسجل 1241 حالة والان نبدء بالتفاصيل
كانت كوريا الجنوبية قد حققت نجاحا مبكرا في السيطرة سريعا على انتشار الفيروس من خلال الفحوص المكثفة وتتبع المخالطين، لكنها تواجه صعوبات لاحتواء التصاعد الأخير في عدد الحالات.
وفرضت السلطات قيودا أشد صرامة هذا الأسبوع منها حظر التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص وإغلاق منتجعات التزلج والمواقع السياحية في محاولة لوقف انتشار المرض خلال عطلتي عيد الميلاد والعام الجديد.
وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من استجابة الغالبية العظمى لتحذير الحكومة لا يزال كثيرون ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 54770 في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 773 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا .. كوريا الجنوبية تسجل 1241 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.