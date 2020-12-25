مرحلة ما بعد بريكست في عيون جونسون.. "وليمة أسماك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الخميس، الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست بأنه "هدية" عيد الميلاد للبريطانيين.

وقال في فيديو نشره على تويتر "هذه الليلة عشية عيد الميلاد لدي هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء يقرؤونه بعد عشاء العيد"، وأضاف حاملا أوراق الاتفاق "ها هي، بشرى فرح عظيم، لأن هذا اتفاق لمنح اليقين للشركات والمسافرين وجميع المستثمرين في بلدنا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، اتفاق مع أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي".



وتابع أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كان "مجرد مقبلات"، واتفاق التبادل التجاري الحر الذي جرى التوصل إليه الخميس هو "الوليمة"، وهي "مليئة بالأسماك"، في إشارة إلى أبرز نقاط الاختلاف خلال المفاوضات.

وقدّر أن الاتفاق سيكون "قاعدة لشراكة سعيدة وناجحة ومستقرة مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لأعوام قادمة".



وختم قائلا "هذا هو الخبر المفرح من بروكسل"، قبل أن يتمنى "عيد ميلاد سعيد للجميع".

وأسدل الجانبان، الخميس، الستار على نحو 10 شهور من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.



وأشاد قادة سياسيون أوروبيون أيضا بالتوصل إلى اتفاق بعد 10 شهور من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.

الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "هذا الاتفاق كان يستحق القتال. لدينا الآن اتفاق منصف ومتوازن مع المملكة المتحدة. سيحمي مصالحنا في الاتحاد الأوروبي ويضمن التنافس العادل".

أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه فقد نبه إلى أن "هذا الاتفاق سيتطلب جهودا"، ودعا خاصة إلى دعم الصيادين الأوروبيين بالنظر إلى أن ملف الصيد البحري كان أعقد الملفات في المفاوضات.

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر إن "وحدة وحزم أوروبا أثمرا"، مضيفا أن "الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا"، وختم بأن "أوروبا تتقدم، ويمكنها أن تنظر للمستقبل موحدة وسيدة وقوية".

ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها "واثقة" من أن الاتفاق يمثل "نتيجة جيدة" يمكن لألمانيا دعمها.

إسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر إن "مبدأ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرحب به"، وأضاف "تواصل إسبانيا والمملكة المتحدة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق".

إيرلندا

قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن الاتفاق "يمثل تسوية جيدة ونتيجة متوازنة" وسيجنب فرض حواجز حدودية تجارية مع إيرلندا الشمالية، وشدد على أن "المملكة المتحدة ستكون دائما صديقا مقربا وشريكا".

إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر "خبر سار: تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". وأضاف أن "مصالح وحقوق الأعمال والمواطنين الأوروبيين مضمونة. ستكون المملكة المتحدة شريكا وحليفا محوريا للاتحاد الأوروبي وإيطاليا".

النمسا

قال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز على تويتر "أرحب بتمكن المفاوضين من التوصل إلى اتفاق حول علاقة الاتحاد الأوروبي مستقبلا مع المملكة المتحدة"، وأضاف "الآن سندرس الاتفاق بعناية".

السويد

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إنه "بوجود اتفاق، نكون مسلحين بشكل أفضل (...) لدينا الآن إطار تعاون مستقبلي وثيق بين المملكة المتحدة والسويد والاتحاد الأوروبي".

أول تعليق من إيرباص على الاتفاق التجاري بين بريطانيا وأوروبا

اليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "وحدة الاتحاد الأوروبي بقيت قوية خلال مسار شاق، وقد تمت حماية مصالح الدول الأعضاء. يمكننا الآن بناء علاقة متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعود بالنفع على الطرفين".

اسكتلندا

قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن في تغريدة إنه "من المهم التذكير أن بريكست يجري ضد رغبة اسكتلندا. ولا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا. الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة".

هولندا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على تويتر إن "التوصل إلى اتفاق حول شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إثر مفاوضات شاقة خبر رائع"، وأثنى على ميشال بارنييه وأورسولا فون دير لايين على "جهودهما الحثيثة".

البرتغال

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على تويتر "أرحب بحرارة بالتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة"، مشددا على أنها ستبقى شريكا وحليفا مهما.