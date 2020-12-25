شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 12485 إصابة جديدة بكورونا و861 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس إنها سجلت 12485 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و861 وفاة، ارتفاعا من 11653 إصابة و816 وفاة في اليوم السابق.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و362564 حالة والوفيات إلى 121172.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.