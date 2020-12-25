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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سورية تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الخميس تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 70 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10701 شفيت منها 4997 حالة وتوفيت 652، وفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا".
وكانت سورية قد شهدت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
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