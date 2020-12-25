شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الباسط الشرقاوى: الوفد سيكون صوت المعارضة البناءة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن التركيبة السياسية لمجلس النواب المقبل تضم جميع الأحزاب، ويمثل البرلمان الجديد كافة طوائف وفئات الشعب المصرى، وذلك من خلال انتخابات نزيهة، والجميع ممثل تحت القبة، وهذا بدوره يعكس مدى النضج الذي وصل له الشعب المصرى فى الاختيارات، والحرص من قبل الجميع على حسن الاختيار لممثليهم تحت القبة، لأنهم همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

وأضاف عضو حزب الوفد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كل الفئات والأحزاب ممثلة، وهذا بدوره سينعكس على خدمة المواطنين والبلد من قبلهم، وسيحقق البرلمان مصالح المواطنين وكل ما يطلبه الشارع من خدمات، وذلك فى العديد من القطاعات سواء الخدمية أو التشريعية التى ينعكس أثرها بالتالى على الملف الخدمى أيضا، هذا إلى جانب أن التركيبة بهذا الشكل ستثري الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الحزب لديه 26 نائبا، جميعهم سيكونوا أمل الشعب فى تحقيق معارضة بناءة وليس معارضة هدامة، والحزب له دور فعال فى الشارع المصرى، وسيكون هناك المزيد خلال الفترة المقبلة، لصالح الوطن والمواطن فى نفس الصدد.