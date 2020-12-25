كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:09 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 1:37 صباحًا غارات اسرائيلية على سوريا-ارشيفية أفادت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، أن دفاعات النظام الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في منطقة مصياف. وبحسب المعلومات المتداولة استهدف الطيران الاسرائيلي معسكرات الشيخ غضبان في مصياف و هي مقرات للميليشيات الايرانية فيها مستودعات ومعامل تصنيع . وكان سكان بيروت وضواحيها اصيبوا بحالة من الذعر نتيجة تحليق طائرات حربية اسرائيلية على علو منخفض، كذلك اهالي طرابلس وعكار.

كانت هذه تفاصيل خبر النظام السوري: دفاعاتنا تتصدى لغارات إسرائيلية في مصياف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.