بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل والبطريرك يصلي من أجل زوال كورونا

الجمعة 25 ديسمبر 2020

أحيت مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، منتصف ليل الخميس/الجمعة، قداس منتصف الليل الذي أقيم في كنيسة القديسة كاترينا، وذلك احتفالا بعيد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قداس هذا العام يأتي وسط ظروف استثنائية فرضت إجراء الطقوس والاحتفالات بالعيد وفق إجراءات وتدابير وقائية للمحافظة على سلامة المحتفلين من تفشي فيروس "كورونا"، ولم تستقبل مدينة السلام حجاجها كالمعتاد التزاما بإجراءات البروتوكول الصحي الذي فرضته الجائحة.

حضر القداس: رئيس بلدية بيت لحم انطوان سلمان، ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، ورئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس، إضافة إلى مستشار حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس.

وقدم بطريرك القدس اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا، عظة عيد الميلاد المجيد2020، تحدث فيها عن جائحة كورونا، وقال: إننا نشعر جميعًا أننا نسير في ظلام، مُتعَبِين، مُرهَقيِن، مظلومين، وقد طال علينا الزمن، تحت نيرِ هذا الوباء الثقيل الذي يُعيقُ حياتَنا ويَشُلُّ العَلاقاتِ بينَنا، ويَزيدُ صعوبةً وضعَنا السياسيّ والاقتصاديَ والثقافيَ والاجتماعيّ كلَّه".

وأضاف: "نسأل الله القدير أن يَهزِمَ المرضَ والشرَّ والموتَ، وأن يمنحنا أيامًا سعيدة وهادئة".

وتابع: "في هذه الليلة لا نريد ولا يمكننا أن ننسى الحزن والقلق اللذين يسيطران على قلب العالم. حتى هنا في الأرض المقدسة لسنا استثناء. نحن نعيش في أرض دَعوَتُها أن يكون فيها تعددية وانفتاح على العالم، لكننا نشهد باستمرار مواقف معاكسة".

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس وجه، مساء الليلة الماضية رسالة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، أكد فيها أننا صامدونَ وواثقونَ من النصرِ ونَستحقُ العدالةَ لقضيتِنا والحياة الكريمة لشعبنا، وأننا كلُنا أملٌ أنْ يأتيَ العامُ القادم وقد زالتْ الجائحةُ وزالَ الاحتلالُ.

وكان كرسي كتب عليه اسم عباس فارغًا في الصف الأول، حيث تسبب الوباء في تغيبه عن هذا الحدث السنوي لأول مرة منذ توليه منصبه في عام 2005 .