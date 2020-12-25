شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب ميندورو بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الجمعة إن زلزالا بقوة6.3 درجة ضرب منطقة ميندورو الفلبينية. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 144 كيلومترا.

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