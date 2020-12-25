سوريا تعترض صواريخ اسرائيلية استهدفت منطقة مصياف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

اعترضت الدفاعات الجوية السورية الجمعة صواريخ اطلقتها اسرائيل واستهدفت محافظة حماه الغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.



وقالت الوكالة ان "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف" في ريف حماه.

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات زعم انها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الاسرائيلي.

وسُمع تحليق طيران حربي فوق لبنان قبل الهجوم، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا ايضا أن "انفجارات عنيفة دوت في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، يرجح أنها نتيجة قصف إسرائيلي".

وأضاف أن الهجوم استهدف "مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة"، دون أن يورد تفاصيل اضافية.

واسرائيل التي لم تعلق على التقارير بشكل فوري شنت منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 مئات الغارات على سوريا مستهدفة قوات حكومية وأخرى ايرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد اسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا لكنها تقول إن الوجود العسكري الايراني الداعم للرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا وأنها ستواصل ضرباتها هناك.