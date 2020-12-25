شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هناء أحمد: "سنكون صوت الجميع لأن المرأة بتعرف تجيب حق المجتمع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هناء أحمد، عضو مجلس النواب، إنها ستختار الانضمام للجنة الصحة، وذلك بحكم اختصاصها، إلى جانب اهتمامها بملفى الصحة والصناعة، خاصة أنها من محافظة دمياط، وما تشتهر به المحافظة من ثروة قومية فى صناعة الأثاث، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تضافر للجهود من مختلف المؤسسات لمواجهة جميع التحديات.

وأضافت أحمد لـ"الخليج 365"، أن "توفير حلول لتسويق الموبيليا من أهم الموضوعات التى تحظى باهتمام تحت القبة أيضًا، وأحد الأهداف أن تكون مدينة الأثاث معرض دائم للموبليا، والقضاء على ظاهرة السمسار أو الوسيط بين المستهلك والصناع، وذلك لعدم رفع السعر، وفى نفس الوقت لتحقيق هامش ربح للمصنعين فى المقام الأول".

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل دور مدينة الأثاث لتتحول إلى سوق كبير، وفتح بيئة سياحية واستغلال الصناعات بالمحافظات، وتحويلها لمزار سياحى وفى نفس الوقت إنعاش الاقتصاد، وفيما يخص الصحة نسعى أن تدخل دمياط منظومة الصحة الشاملة، خاصة وأن البنية التحتية بالمحافظة على أعلى مستوى ولكن ينقصها الطبيب، وهذا ما تسعى إليه خلال الفترة المقبلة، وبالفعل بدأت وزارة الصحة تقييم الوضع والمنظومة فى المحافظة".

وأشادت عضو مجلس النواب، بتمثيل المرأة فى البرلمان، متابعة:" سنكون صوت المجتمع كله، لأن المرأة بتعرف تجيب حق المجتمع وصوت الجميع".