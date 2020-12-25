شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رانيا الجزايرلى: ملفات التحرش والعنف ضد المرأة أبرز أولوياتى تحت القبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة رانيا الجزايرلى، عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة حقيقية فى المشروعات القومية بدأنا نجنى ثمارها، وسيكون هناك المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، موضحة أن مجلس النواب الجديد به كوكبة كبيرة من الشخصيات والأحزاب السياسية المتنوعة التى سيكون لها دور كبير ينعكس على المجتمع بشكل عام.

وأضافت الجزايرلى لـ"الخليج 365": "فيما يخص الإنجازات السريعة فدائما تكون خلفها المرأة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الملفات التى سيتم فتحها تحت القبة، ومنها على سبيل المثال قضايا التحرش والعنف ضد المرأة وضرورة التشديد وسرعة العقوبة لمنع هذه الممارسات فى المجتمع ضد المرأة.

وتابعت: "مصر بلد الأمن والأمان لابد ألا يكون بها مثل هذه الممارسات، وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية يتطلب مزيد من الدراسة تحت القبة، وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر".