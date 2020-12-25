عصام سرحان يغني لإدماج السجناء في المجتمع

يحضر الفنان عصام سرحان، حاليا، لأغنية جديدة بعنوان “أمل” بدعم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وكشف عصام سرحان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام” أنه يحضر لأغنية “أمل”، وهي “أغنية هادفة ورسالة معناها سام”، ويخص موضوعها “إندماج السجناء وتوعية المجتمع”.

وأضاف خريج برنامج “ذا فويس” أنه سعيد بتجربته “أمل”، وبالتعاون مع مديرية الأمن في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأشار إلى أن الأغنية من إبداع الفنان مهدي لزرق.

ويواصل عصام سرحان دعمه لنزلاء السجون من خلال فنه، حيث سبق له أن شارك، عام 2019، في فعاليات اليوم الوطني للنزيل، التي أقيمت بمسرح محمد الخامس في الرباط.