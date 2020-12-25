شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوي السوري يتصدى «لعدوان إسرائيلي» على مصياف والان نبدء بالتفاصيل

قال التلفزيون الرسمي إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" بعد منتصف الليل اليوم الخميس على منطقة مصياف بريف حماة. كان التلفزيون قد ذكر في وقت سابق أنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى لسوريا. كان التلفزيون قد ذكر في وقت سابق أنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى لسوريا.

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