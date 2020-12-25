شكرا لقرائتكم خبر عن «تجاريا».. اتفاق بريطاني أوروبي لبعد «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية أمس الخميس: إن بريطانيا والتكتل توصلا لاتفاق بشأن العلاقات التجارية بينهما في فترة ما بعد «بريكست»، وذلك قبل أيام قليلة فقط من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، في وقت كان الجميع يخشى أن يعطل الخلاف على كمية الأسماك التي يمكن صيدها من المياه البريطانية إعلان أحد أهم الاتفاقات في تاريخ أوروبا الحديث. وفيما يعصف «بريكست» بمشروع بدأ قبل 70 عامًا لتوحيد القارة بعد الحرب العالمية الثانية، نجد أن من شأن التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة تحاشي أقسى نهاية ممكنة لخروج بريطانيا، لكن لندن مقبلة على علاقات أبعد كثيرًا عن أكبر شريك تجاري لها مما تصوره أحد تقريبًا عند التصويت على خروجها من الاتحاد في 2016.

وخرجت بريطانيا رسميًا من التكتل يوم 31 يناير، لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية ستنتهي بنهاية العام.