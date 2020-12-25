شكرا لقرائتكم الأردن: سلالة كورونا الجديدة قد تكون موجودة بالبلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد رصد طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أكد مسؤول ملف الجائحة بالأردن، الخميس، أن السلالة الجديدة من الفيروس قد تكون موجودة في البلاد.

والسلالة الجديدة للفيروس ظهرت تحديداً في بريطانيا، ودفعت دولاً أوروبية عدة إلى تعليق الرحلات الجوية الآتية من هذا البلد، فيما أعلنت لندن تشديد إجراءات الإغلاق في بعض مناطق إنجلترا.

كما سُجلت أيضا بضع إصابات في الدنمارك وإصابة في كل من هولندا وأستراليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

من وسط العاصمة الأردنية - فرانس برس

حظر تجول

إلى ذلك، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 2091 إصابة مؤكدة منها 25 وفاة.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوفاء في البلاد حيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس والتعليم يتم عن بُعد، فيما تحظر حفلات الزفاف وبيوت ومجالس العزاء.

كما أغلقت مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال والمسابح وصالات السينما ضمن مجموعة من القيود لكبح تفشي العدوى.

من وسط العاصمة الأردنية - فرانس برس

ملايين الإصابات

إلى ذلك، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.23 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و723054.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019