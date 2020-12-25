شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله آل سعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان الخميس، عن وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي قوله في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ غد الجمعة الموافق 10 / 5 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.