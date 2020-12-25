شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: تنسيق سعودي بحريني لمواجهة تحديات المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس، أن علاقة بلاده مع البحرين متينة وعميقة وممتدة لسنين طويلة، مشيراً إلى أن البلدين ينسقان لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ويعملان للمحافظة على مصالحهما وأمنهما واستقرارهما.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد برئاسته من الجانب السعودي، ورئاسة ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من الجانب البحريني عبر الاتصال المرئي.

وقال ولي العهد السعودي إن التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على كل الصعد، وأعرب ولي العهد السعودي عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات، التي تواجه المنطقة والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما. وقدم الأمير محمد بن سلمان التهنئة لولي عهد البحرين بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لبناء حياة أفضل للشعب البحريني.

وعبر ولي العهد السعودي عن سعادته بإنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني. وأوضح أنه ينظر إلى هذا المجلس على أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين، للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام. وتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، ما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وبعد انتهاء الاجتماع، صدر بيان مشترك عن الطرفين، أعربا خلاله عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس المقبلة، والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان من تعزيز للأمن والاستقرار، ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين. كما شدد البيان على حرص خادم الحرمين الشريفين وعاهل البحرين، على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، وتأكيدهما أن ما يجمع البلدين الشقيقين روابط متينة، يرتكز إلى دعائم تاريخية راسخة، مشددين على ضرورة تأسيس مستقبل زاهر، يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين. (وكالات)