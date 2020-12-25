شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاستطلاع الحوثية تنتهك جهود السلام في الحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاتها للهدنة الأممية واتفاق ستوكهولم، متجاوزة على المعاهدات والمواثيق الدولية لتحقيق السلام في محافظة الحديدة، (غرب اليمن)، وذلك من خلال استمرارها بإطلاق طائراتها المسيّرة لرصد وتحديد الأهداف تمهيداً لاستهدافها بمختلف أنواع الأسلحة، فيما بدأت مدينة أبين في الجنوب تستعيد حياتها العادية مع بدء عودة النازحين إلى المدينة بعد نجاح تنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض» بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

ورصدت القوات المشتركة، أمس، 8 طائرات استطلاع حوثية فوق مديرية حيس ومنطقة الجبلية ومركز مدينة التحيتا، وسبقها بيوم واحد فقط، رصد 7 طائرات استطلاع مماثلة في سماء عدد من مناطق ومديريات الحديدة، ضمن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق سكان ومحافظة الحديدة التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين الأبرياء.

وقال القائم بأعمال سفارة اليمن في العاصمة الكينية نيروبي عبدالسلام العواضي: «إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اختلاق العراقيل ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط صافر في البحر الأحمر».

وخلال لقائه، أمس، مع مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكينية اراثر امايا اندامبي، جدد الدبلوماسي العواضي، التحذير من خطورة خزان صافر الذي يهدد بوقوع كارثة بيئية خطِرة على اليمن وكافة دول المطلة على البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بوصول الفريق الأممي الفني إلى الخزان النفطي من أجل صيانته، بينما أكد المسؤول الكيني، أن الملف اليمني وقضية خزان صافر، ستكون ضمن أولويات كينيا من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

على صعيد آخر، بدأ نازحو سكان منطقة الشيخ سالم في محافظة أبين، جنوب اليمن، أمس، بالعودة إلى منازلهم، بعدما نجحت قوات ألوية العمالقة بالتنسيق مع اللجنة السعودية في الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وإيقاف المواجهات المسلحة بين الجانبين وفق الشق العسكري ل «اتفاق الرياض».

وارتسمت ملامح البهجة والسرور على وجوه السكان من الرجال والنساء والأطفال العائدين إلى منازلهم في منطقة الشيخ سالم، وذلك على الرغم من الدمار الذي طال بعض المرافق المنطقة، كما واصلت الفرق التابعة لقوات العمالقة، جهودها الإنسانية وتطبيع الحياة العامة من خلال مسارعتها بإيصال المياه إلى منازل المواطنين عبر الوايتات وتأمين المنطقة، وتقديم التسهيلات للصيادين لممارسة الاصطياد في البحر وكسب الرزق.

وأكد أهالي منطقة الشيخ سالم، قيام قوات العمالقة بتأمين المنطقة بشكل كامل وتقديم المساعدات لهم، كما دعا الأهالي، النازحين للعودة إلى منازلهم، كون المنطقة أصبحت آمنة والظروف مهيأة لعودتهم.