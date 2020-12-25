شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباكات تتواصل بأفغانستان وأوروبا تندد بموجة الاغتيالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت السلطات الأفغانية، أمس الخميس، مقتل 28 مسلحاً من حركة «طالبان»، وإصابة 18 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش في إقليمي هلمند وقندهار جنوبي البلاد، كما لقي جندي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، بمدينة خوست شرقي البلاد، في وقت دان الاتحاد الأوروبي مناخ الخوف الناتج من عمليات القتل التي تستهدف فاعلين في المجتمع المدني في أفغانستان والسعي لزعزعة استقرار البلاد المنخرطة في مسار لإحلال السلام.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته وكالة أنباء «خاما برس»: إن مسلحي «طالبان» استهدفوا في البداية مواقع لقوات الدفاع والأمن الأفغاني في منطقة ناوا بإقليم هلمند، أمس الأول، لكن القوات تصدت لهم وقتلت 21 مسلحاً، وأصابت 9 آخرين. كما دمرت كمية كبيرة من ذخائر المسلحين وأسلحتم خلال الهجمات المتبادلة.

وفي إقليم قندهار، قتل 7 مسلحين من الحركة، وأصيب 9 آخرون خلال محاولتهم شن هجمات منفصلة على مواقع للقوات الأفغانية.

وفي شرقي البلاد، أكدت الشرطة في مدينة خوست، مقتل جندي، وإصابة ثلاثة آخرون، من بينهم طفل، في انفجار استهدف سيارة عسكرية في ميدان بالمدينة. وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.

وفي السياق نفسه، نجحت وحدة خاصة تابعة للشرطة الأفغانية خلال مداهمات لها في تفكيك وإبطال مفعول ما لا يقل عن أربع قنابل محلية الصنع، زرعها «إرهابيون» من أجل استهداف المدنيين في أقاليم قندهار وفرح وسار إي بول.

على صعيد آخر، دان الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، مناخ الخوف الناتج من عمليات القتل التي تستهدف فاعلين في المجتمع المدني في أفغانستان، مطالباً بإجراء تحقيقات شفافة ومعمقة في هذه الاعتداءات.

وقالت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي: «شهدت أفغانستان في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في الهجمات الموجهة والاغتيالات المنتظمة لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين للمجتمع المدني وموظفين». وأضافت أن اغتيال يوسف رشيد، الناشط البارز في المجتمع المدني ومدير المنتدى من أجل انتخابات حرة ونزيهة في أفغانستان، تلى اغتيال رحمة الله نكزاد الصحفي ورئيس اتحاد صحفيي غزنة وخمسة أطباء في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وذكّرت بأن بين الضحايا الآخرين حديثاً ياما سياواش المذيعة السابقة في تلفزيون تولو، ومالالي مايوند الصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة.

وشددت على أن هذه الاعتداءات تشيع مناخ خوف وقمعاً، وتعوق تقدم أفغانستان في وقت ينخرط البلد في مسار سلام. يجب أن يتوقف العنف». وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ينتظر إنجاز تحقيقات شفافة ومعمقة في هذه الاعتداءات والاغتيالات.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعد الهجمات المسلحة في أنحاء أفغانستان كافة، على الرغم من محادثات السلام بين حركة «طالبان» والحكومة المتواصلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في البلاد.