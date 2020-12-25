شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعفو عن مدير حملته السابق ووالد صهره كوشنر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إصدار مراسيم العفو عن عدد من مقربيه، بينهم مدير حملته الانتخابية في 2016 بول مانافورت، ورجل الأعمال تشارلز كوشنر، والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر.

وواجه مانافورت، منذ عام 2017 تهماً مختلفة في قضيتين ضده، تم فتح إحداهما بطلب من المحقق الخاص روبرت مولر الذي كان يحقق في صلات ترامب المزعومة بروسيا. وصدر بحق مانافورت حكمان بالسجن 47 شهراً و43 شهراً في 2019؛ حيث تمت إدانته بعرقلة العدالة وترهيب شهود العيان والاحتيال والتهرب الضريبي.

وشمل عفو ترامب أيضاً مستشاره السابق روجر ستون، الذي أدين في فبراير 2020 بتقديم «إفادات كاذبة»، وذلك في إطار قضية متعلقة بتحقيقات مولر أيضاً، وصدر بحقه حكم بالسجن 40 شهراً. أما تشارلز كوشنر، رجل الأعمال في مجال العقارات، فقد أمضى سنتين في السجن في 2005 – 2006 بتهم التهرب الضريبي وتمويل غير شرعي لحملات سياسية وتخويف شهود العيان. وكان حكمه يفرض قيوداً على ممارسته بعض أنواع الأنشطة بعد انقضاء عقوبته.

جاء ذلك فيما أكدت التقارير، أن الرئيس المنتهية ولايته انتقل إلى فلوريدا؛ حيث سيمضي آخر عيد ميلاد كرئيس للبلاد بمزاج سيئ وبرغبة في الانتقام، بعدما تخلى عنه الكثير من الحلفاء وأنهكته نظريات المؤامرة مع خوضه مواجهة مباشرة مع الكونجرس في نهاية ولايته.

و سار صامتاً، لإحدى آخر المرات، في حدائق البيت الأبيض، قبل ركوب مروحيته «مارين وان» والانتقال على متن الطائرة الرئاسية «إير فوس وان» إلى نادي مارالاغو خاصته، متجنباً الحديث إلى الصحفيين للمرة الأولى منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل أربعة أعوام.

ويعود آخر لقاء له مع الصحفيين إلى 26 يناير/كانون الثاني، يوم عيد الشكر. فقد أعلن حينها بمزاج سيئ جداً، أنه سيغادر البيت الأبيض في 20 يناير، حتى لو أنه لم يعترف بفوز بايدن. وقال آنذاك: «بالطبع سأفعل، وتعرفون ذلك». ومذاك، تحصن دونالد ترامب داخل البيت الأبيض ووضع حداً لعادته استدعاء المراسلين لحضور اجتماعات الحكومة أو لقاءات مع زوار. وبات جدول أعماله في معظم الأحيان خالياً من أي موعد رسمي.

ويركز الملياردير الجمهوري على التواصل عبر «تويتر»؛ حيث يتحدث مباشرة إلى متابعيه البالغ عددهم 88 مليوناً، من بينهم عدد كبير من مناصريه الأوفياء. وفي مقطع فيديو نشره على «تويتر»، أعلن الثلاثاء رفضه لخطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة نحو 900 مليار دولار التي أقرها في الليلة الماضية الكونجرس بعد أشهر من العرقلة، مطالباً برفع قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.

ويأتي هذا التجاذب المفاجئ مع البرلمانيين ليضاف إلى تجاذب آخر حول موازنة دفاع الولايات المتحدة التي وضع ترامب فيتو عليها قبيل انطلاقه إلى العطلة. وعلى «تويتر» أيضاً يطرح ترامب نظريات ترفضها كافة الأطراف بما في ذلك المحاكم، تقول إنه كان ضحية تزوير انتخابي هائل. وكرر ذلك الثلاثاء في تغريدة مستخدماً حروفاً كبيرة، فكتب: «الديمقراطيون تخلصوا من مئات آلاف بطاقات الاقتراع في ولايات رئيسية في وقت متأخر مساء. كانت انتخابات مزورة». ويعتزم ترامب إقامة تجمع انتخابي في الرابع من يناير، لدعم المرشحين الجمهوريين لانتخابات فرعية لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا. ويدعو مناصريه إلى المشاركة في تظاهرات في السادس من يناير في واشنطن، عندما سيجتمع الكونجرس لتأكيد للمرة الأخيرة فوز بايدن.

(وكالات)