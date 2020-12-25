شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يكشف سبب عدم تمشيط شعره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأ مراسل قناة «ذي صن» البريطانية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقب أحد الاجتماعات، في فيديو تم تداوله بشكل كبير، وسأله عن سبب عدم تصفيف شعره وقال له: «ماذا عن شعرك، والدتي تسأل؟»، ليتلقى جونسون السؤال بصدر رحب، واعتذر عن عدم تصفيف شعره وظهوره بصورة لا تليق بمنصبه في العديد من اللقاءات. وأضاف رئيس الوزراء: «أبذل قصارى جهدي لتمشيط شعري قبل خروجي من مكتبي ومنزلي، لكن الرياح والأمطار تتسبب في تغيير التصفيفة».

وقال للمراسل: «على أية حال هنئ والدتك بالعام الجديد بدلاً مني».

ووفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مساعدي جونسون أوضحوا بأن ظهور رئيس الوزراء بهذا الشكل، علامة على أنه يركز على أشياء أخرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفيروس «كورونا» المستجد.