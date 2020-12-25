شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث.. «كاجي» الأعلى دخلاً بين نجوم «يوتيوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدّر الطفل الأمريكي رايان كاجي (9 سنوات) قائمة أفضل نجوم «يوتيوب» هذا العام، حيث حقق 29 مليون دولار. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر كاجي هذا الترتيب. وفقاً لمجلة «فوربس».

واكتسب طفل الصف الثالث، الذي يعيش مع عائلته في تكساس، شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو الخاصة به عندما كان في الرابعة من عمره فقط. ويدور محتوى مقاطع الفيديو الخاصة به حول ما يُعرف ب«unboxing»، حيث يقوم بتفريغ الألعاب ويقيمها، عبر قناته «Ryan›s World». وتحظى مقاطع الفيديو، بشعبية كبيرة على «يوتيوب»، وتحصد قناته أكثر من 12.2 مليار مشاهدة.

ويقول والده شيون كاجي إن نجاح ريان يعود إلى قدرته على تكوين علاقة خاصة مع مشاهديه.

وتمكنت عائلة كاجي من استثمار نجاحها على «يوتيوب» في منح التراخيص المربحة والعلامات التجارية والصفقات التلفزيونية. وتدير العائلة الآن شركة إنتاج مكونة من 30 شخصاً تسمى«Sunlight Entertainment»، والتي تساعدهم في إنتاج مقاطع الفيديو.

ويتردد إن إمبراطورية كاجي التجارية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».