شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اتصال «سيوا» يستقبل 176 ألف مكالمة خلال عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشف مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، عن استقبال 176 ألف مكالمة ورسالة على الرقم 991 والرقم المخصص للواتس آب خلال العام الجاري، بمعدل يومي يصل إلى 485 مكالمة للاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الهيئة إلكترونياً والإجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات وتقديم المقترحات والبلاغات وتم التعامل مع المكالمات بالتنسيق والمتابعة مع مراكز الطوارئ من خلال فريق عمل مؤهل ومتخصص.

وصرح سعيد سلطان السويدي رئيس الهيئة، أن «سيوا»، ستركز خلال المرحة القادمة على تطوير وسائل التواصل مع المتعاملين وتفعيل استخدام الوسائل الذكية والإلكترونية والتعرف إلى متطلباتهم وتلبيتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بضرورة فتح قنوات اتصال مستمرة وعلى مدار الساعة مع المتعاملين.

وأوضح أن مهام مركز الاتصال تتضمن استقبال بلاغات (أعطال المياه والكهرباء) ومتابعتها على مدار 24/7 واستقبال الاستفسارات العامة واستفسارات الفواتير واستقبال بلاغات (الإنارة والصيانة) وتحديث بيانات المتعاملين وتزويد المتعاملين بالمعلومات والإجراءات المتبعة في الهيئة والتنسيق مع الإدارات المختصة لتحديث المعلومات كما يقوم المركز بالتعاون مع الإدارات المختصة بمتابعة الشكاوى ومعالجتها والرد على المتعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تدعيم مركز الاتصال بعدد من الكفاءات والكوادر البشرية المتخصصة التي سيتم تدريبها للتعامل مع المتعاملين بأفضل الوسائل والأساليب.

وأكد شريف الأحمد، مدير مركز الاتصال، أن المركز ركيزة أساسية في التواصل مع المتعاملين وسيتم تطويره وفق أفضل المواصفات العالمية واستخدام التقنيات الحديثة؛ حيث تم استقبال أكثر من 160 ألف مكالمة على الرقم 991 كما استقبل المركز 16300 استفسار من خلال خدمة التواصل عبر الواتس آب على الخط الساخن (8007392). وأوضح أن مركز الاتصال تعامل مع الاستفسارات التي زادت خلال العام الحالي بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال خطة لتفعيل مبادرة التطوع من جانب موظفي الهيئة لمساعدة فريق العمل بالمركز في الظروف الطارئة.

وكشف عن أن المركز يستقبل في المتوسط نحو 485 مكالمة يومياً.

وأكد أن النظام الإلكتروني يسمح بالمتابعة الدقيقة لنظام العمل بالمركز وتسجيل جميع المكالمات الواردة إليه لضمان جودة أداء الموظفين ومستوى تقديمهم للخدمات للمشتركين الكرام.

وأضاف أن ذروة الاتصالات التي ترد إلى المركز ترتفع في الصيف وموسم الأمطار بنسبة 40% وتنخفض في الشتاء.