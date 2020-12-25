شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تناقش الاتفاق الإبراهيمي للسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية يوم الخميس الماضي يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، وزير دولة، وآفي بيركويتز، مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية الثانية ضمن سلسلة جلسات «دبلوماسية الخمسين عاماً المقبلة» التي حملت عنوان «الاتفاق الإبراهيمي للسلام والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية».

أدار برناردينو ليون مدير عام الأكاديمية الجلسة التفاعلية التي حضرها طلبة الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل والكادر البحثي والأكاديمي والإداري في الأكاديمية، التي ناقشت الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي جمع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل الذي جرى توقيعه في سبتمبر الماضي، وما يحمله من دعم لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال آفي بيركويتز، مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية: «إنه فخر لي أن أكون معكم اليوم وأتحدث لكم عن أمر مهم بالنسبة لي، وكنت قد عملت بجد من أجل تحقيقه بالتعاون مع السفير يوسف العتيبة». وأضاف: «كان هناك الكثير من الدول التي تبحث عن طرق لتحسين علاقاتها مع إسرائيل، وهو الأمر الذي لطالما كان مرتبطاً بالكثير من المخاطر، ويتطلب الكثير من الجرأة للقيام به، في حين امتلكت دولة الإمارات وقيادتها الشجاعة اللازمة لأخذ هذه الخطوة، حيث ألهمت بعدها دولاً أخرى قامت بالشيء ذاته». مشيراً إلى أنه عند الحديث عن التفاوض، يتوجب على الدبلوماسيين السعي لتحقيق ما فيه المنفعة لبلادهم.

وقال: «عندما تعقد المفاوضات، لا تقلق بشأن أي شعور بعدم الارتياح قد يلازمك لفترة طويلة من الزمن، وضع في اعتبارك أنك قد لا تحصل على حل لشيء ما، على الرغم من امتلاكك للنوايا السليمة».

وأضاف بيركويتز أنه منذ اللحظات الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، رحبت الغالبية العظمى من الإسرائيليين بمخرجات هذا الاتفاق، ونسوا خطة ضم أراضي الضفة الغربية.

من جانبه، قال يوسف العتيبة: «كان الاتفاق الإبراهيمي للسلام بمثابة نصر للدبلوماسية، ويمكننا أن ننسب الفضل في هذا الإنجاز إلى العمل الدبلوماسي الذي ساهم في تحقيق أمر هام للغاية كانت المنطقة في أمس الحاجة إليه، لقد تبع توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام سلسلة من ردود الأفعال، في حين ستظهر النتيجة الكاملة له على المدى البعيد».

وأضاف: «لقد أثبتنا أننا لسنا الوحيدين القادرين على القيام بذلك بنجاح، إذ إن هناك ثلاث دول أخرى قامت بالشيء ذاته في غضون أربعة أشهر»، مضيفاً أن مهارات التفاوض كانت أساسية في تمكيننا من الوصول إلى هذا الاتفاق.