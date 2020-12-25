شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: أعياد المیلاد سلام ومحبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»: «تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد.. أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة..».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر «تويتر»: «خالص التهاني لجموع المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة.. وأطیب تمنیاتنا أن تكون هذه الذكرى خیراً وسلاماً ومحبةً على البشریة جمعاء».



المحبة والتسامح



وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبر «تويتر»: «نبارك للأخوة المسيحيين في العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، آملين أن يعوده على الجميع والعالم يسوده الخير والمحبة والتسامح..».



مناسبة عظيمة



وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»: «ميلاد مجيد للإخوة المسيحيين في كل مكان، مناسبة عظيمة تجتمع فيها قلوب البشر على قيم المحبة والرحمة، أعادها الله على البشرية بمزيد من الفرح والخير والسلام».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي عبر «تويتر»: «أعياد مجيدة سعيدة».



أعياد سعيدة



دونت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «تويتر» تهنئة للمسيحيين، وغردت عبر بطاقة معايدة: «نتمنى لجميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم أحر التهاني بالأعياد السعيدة، وسنة جديدة مليئة بالسلام والازدهار والسعادة».