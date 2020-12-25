شكرا لقرائتكم خبر عن جناحا أذربيجان وطاجيكستان يجذبان زوار مهرجان الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

جذب جناحا أذربيجان وطاجكستان زوار مهرجان الشيخ زايد من مختلف الجنسيات، والمقامة فعالياته حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، والتي تستمر حتى 20 فبراير/شباط 2021، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإشراف مباشر من الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

ويُعَرِّف المشاركون في جناح طاجكستان، الزوار إلى عادات وثقافات بلادهم، وإعطاء صورة جميلة عن شعبهم، الذي لا ينفصل عن تراثه وماضيه العريق، وتشارك محال متعددة في الجناح وتعرض فيها البضائع والملابس التقليدية والإكسسوارات والقلائد التي تمثل فولكلور شعبهم بتبايناته، إضافة إلى معروضات الجلود الطبيعية والصوف، المنتشرة بشكل كثيف، فضلاً عن السجاد المصنوع يدوياً، الذي يفتخر به شعب طاجكستان باعتباره الأفضل عالمياً.

كما يشارك جناح أذربيجان في المهرجان كل عام للتعريف بالتقاليد المتبعة في هذا البلد عبر عرض الكثير من المنتجات، بالإضافة إلى الزي الوطني الأذربيجاني، ويتزين أحد المحال بمجموعة متنوعة من السجاد الأذربيجاني النادر والشهير، وتحاكي بعض القطع تحف السجاد الموجودة في متحف السجاد الوطني في العاصمة باكو.

ويمثل الجناح الأذربيجاني، نقطة ترويج للسياحة، حيث يعمل أحد المحال على تعريف الزوار بأبرز أنواع السياحة هناك، والمعالم السياحية وأهم الأماكن الأثرية والتراثية والتاريخية مثل ساحة الشهداء في العاصمة باكو.

ويظل مهرجان الشيخ زايد، حدثاً ثقافياً عالمياً يجمع العديد من حضارات وعادات وثقافات الشعوب المشاركة في المهرجان، ومنذ انطلاقه تشارك عشرات الدول بعرض مختلف جوانب حضاراتها من الثقافة، والأسواق الشعبية، والمنتوجات، والحرف التقليدية، والأهازيج الفولكلورية.