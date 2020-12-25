مقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عامل رخام مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخانكة، جرى نقل الجثة لمستشفى السلام، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة، بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.

انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، أن المشاجرة وقعت بين طرف أول: "عاطف.ع" 49 عامًا، عامل رخام، توفي إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، و"هاني.س" 23 عاما، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، وطرف ثاني: "جمال.ع" 60 عاما، ونجليه عماد وخالد.

تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، أطلق على إثرها أحد أفراد الطرف الثاني عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عنه وفاة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.​