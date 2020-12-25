أول تعليق من الإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أجرى الإعلامي وائل الإبراشي، مداخلة مع برنامج التاسعة الذي قدمته نجوى إبراهيم وحسام الدين حسين، تحدث خلالها عن إصابته بفيروس كورونا، وقال: "ان شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تانب".

وأضاف الإبراشي: "شعرت بأعراض الأنفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وان شاء الله سننتصر عليها".

وتابع: أجريت تحليل الدم الذي أثبت الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا: الأعراض بدأت خفيفة لكن أنا اتخذتها بجدية، وكلما نكسب الوقت يكون أفضل، وأنا أتعامل مع المرض دائما على أنه محنة بداخلها منحة نتعلم منها الكثير، ولم أتعامل معه بالانهيار النفسي، وهذا مهم جدا وخاصة مع الكورونا، فأنا أتعامل معها بإيجابية".

وواصل: صحيح أنها تبعدنا عن عملنا وقضيتنا وشغلنا اليومي، والمرتبط بالأحداث اليومية، ومن الصعب أن ينسلخ الشخص عنه، لكن إن شاء الله هتابع.