بومبيو يعلن بدء تشييد قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ): أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بدء عملية تشييد قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها. وقال بومبيو - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس "يسرني أن أعلن بداية عملية تشييد القنصلية الأميركية في الصحراء الغربية". وعبر بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة سكان المنطقة.

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