برلمانية: القيادة السياسية أكبر الداعمين للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت النائبة سهير القاضى، عضوٍ مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر الداعمين للمرأة المصرية، ونجح في تحقيق تمكين حقيقي لها على أرض الواقع .
وأكدت خلال تصريحات صحفية لها على هامش استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن وجود 148 نائبة في مجلس النواب هو الرقم الأعلى في تاريخ الحياة النيابية، وذلك يعبر عن دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة.
وأكدت النائبة عن محافظة الشرقية، أن ملفا الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، وستسعى لدعم المستشفيات الحكومية بنطاق دائرتها الانتخابية، لافتة إلى أنها أبدت الانضمام للجنة الدينية كرغبة أولى، والمشروعات الصغيرة كرغبة ثانية.
وأشادت، بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، مشيرة إلى أن استقبال النواب اليوم كان مشرفا ومعبرا عن التاريخ العريق للمجلس التشريعي.
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