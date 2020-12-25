«الوزاري الخليجي» الأحد تحضيراً لـ «قمة الرياض»

سيف اليزيد - الرياض، المنامة (وكالات)

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن مملكة البحرين ستستضيف الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض. وقال الزياني: إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل، مؤكداً أن المملكة ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة اعتباراً من يناير 2021م، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إلى ذلك، أكدت السعودية والبحرين أمس، عمق الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين وتعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما.

جاء ذلك حسب البيان الصادر عن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد وبحضور عدد من الوزراء في البلدين. وأكد رئيسا الاجتماع الحرص والاهتمام البالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة وسيستمر البلدان على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه المزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين. وتم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية له وهي لجنة التنسيق السياسي ولجنة التنسيق الأمني ولجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس القادمة والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق ما تصبو إليه قيادتا البلدين من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين. وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عمق ومتانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمتد إلى سنين طويلة جداً. وقدم ولي العهد السعودي التهنئة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى، بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لبناء حياة أفضل للشعب البحريني. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بإنشاء هذا المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين.