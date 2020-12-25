سيف اليزيد - تونس (وكالات) انتشلت قوات خفر السواحل التونسية، جثث 20 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل محافظة صفاقس إثر غرق مركبهم، كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن 5 مهاجرين قد جرى إنقاذهم، ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة. وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي أنها وفرت وسائل لمواجهة مغادرة المهاجرين غير القانونيين سواحل البلاد، وذلك عقب ضغوط وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على تونس خلال الفترة الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر غرق 20 مهاجراً أفريقياًً قبالة السواحل التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.