إسرائيل تؤيد توسيع الاتفاق النووي مع إيران

سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات) أبدت إسرائيل انفتاحها للمبادرة الألمانية الرامية إلى توسيع الاتفاق النووي مع إيران وتحويله إلى صفقة أمنية أشمل، بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم.

ووصف السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، جيريمي يسخاروف، الدعوة التي جاءت في وقت سابق من الشهر الجاري على لسان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لمراجعة الاتفاق النووي كي يشمل طيفا أوسع من القضايا الملحة، بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، مبدياً تأييد إسرائيل لتفعيل ألمانيا انخراطها في الدبلوماسية الإقليمية.

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