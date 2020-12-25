غارات تستهدف مواقع ميليشيات أفغانية موالية لإيران في سوريا

سيف اليزيد - دمشق (وكالات) استهدف فجر أمس، طيران مسيّر مجهول الهوية مقراً عسكرياً يتبع لميليشيا «فاطميون» الموالي لإيران في محافظة دير الزور في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاستهداف تم في منطقة «الحاوي الغربي» على أطراف مدينة الميادين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور. وذكرت مصادر المرصد أن الميليشيات الموالية لإيران فرضت طوقاً أمنياً على محيط الموقع المستهدف، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية من عناصر ميليشيا «فاطميون» المؤلفة من العناصر الأفغانية.

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