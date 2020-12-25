سيف اليزيد - واشنطن (وكالات) يواجه محامو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شكاوى أخلاقية بسبب دفعهم باتجاه حملة قانونية تهدف إلى نزع الشرعية عن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وتعزيز جهود ترامب لجمع التبرعات. واتُهم محامي ترامب، رودي جولياني، وحليفاه، سيدني باول ولين وود، برفع دعاوى قضائية بادعاءات غير موثوقة وواهية، وحتى أكاذيب صريحة، ما يعتبر انتهاكاً لأخلاقيات المهنة.

ونتيجة لذلك، قد يواجه القضاة ونقابة المحامين قريباً مهمة تحديد ما إذا كانت هذه الجهود القانونية لمحامي ترامب ترقى إلى مستوى مناصرة قوية، أو تجاوزت الحدود. ونسبت «ذا هيل» إلى خبراء في الأخلاقيات القانونية، قولهم إنه يمكن أن تشمل العقوبات التأديبية غرامات وتعليق ترخيص مزاولة المهنة، أو حتى سحب العضوية من النقابة.

كانت هذه تفاصيل خبر محامو ترامب يواجهون شكاوى تتعلق بأخلاقية المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.