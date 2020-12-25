تسجيل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

سيف اليزيد - أثينا (وكالات) أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جزئياً بين مصر واليونان، أمس، والتي وقعت في 6 أغسطس الماضي، على موقع الأمم المتحدة.

ويحدد الاتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط لكلا البلدين، والتي تمنحهما حقوقاً، في البحث عن الموارد الطبيعية في المنطقة، بحسب صحيفة «كاثميريني» اليونانية.

وقال إعلان التسجيل، الذي نشره موقع حكومي يوناني «اتفاقية بين حكومة اليونان ومصر، بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين مصحوبة بالمرفقات والخريطة، والذي تم توقيعه في 6 أغسطس الماضي».

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية إن أهمية هذا الإجراء تكمن في السرعة التي تم بها.

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