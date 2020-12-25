إثيوبيا تنشر قوات عسكرية على الحدود مع السودان

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نشر قوات عسكرية في «بني شنقول» على الحدود مع السودان. وقال آبي أحمد في تغريدة على «تويتر»، «إن مذبحة المدنيين في منطقة بني شنقول التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص مأساوية للغاية، ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازمة». وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن حكومته عازمة على تجفيف بؤرة الخلافات وإيقاف الاشتباكات نهائياً على المناطق الحدودية مع السودان.

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