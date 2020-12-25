العثور على عشرات الجثث لمهاجرين قبالة السواحل التونسية

مهاجرين قبالة السواحل التونسية (أرشيفية)
انتشلت قوات خفر السواحل التونسية جثث ما لايقل عن عشرين مهاجرا غير شرعي من افريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط) اثر غرق مركبهم، كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية لوكالة فرانس برس.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة فرانس برس إن خمسة مهاجرين تم انقاذهم ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة.
وأفاد بدوره الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في بيان بأن مركب المهاجرين غرق على بعد 12 ميلا بحرية من سواحل صفاقس، وكان يقلّ أكثر من أربعين شخصا وتم انتشال عشرين جثة تعود 13 منها على الأقل لنساء، وإنقاذ خمسة مهاجرين.
وأضاف التركي أنه وفق شهادات صيادين تونسيين كانوا في المكان خلال الحادثة، كان يوجد أطفال على متن القارب وهم مفقودون.
وكان المهاجرون قد انطلقوا من سواحل صفاقس في اتجاه السواحل الايطالية.
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