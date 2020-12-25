تهمة التجسس.. الصحافي الراضي أمام قاضي التحقيق ومتضامنون يطالبون بالإفراج عنه

مثل الصحافي عمر راضي، المعتقل احتياطيا، منذ خمسة أشهر في زنزانة انفرادية، في سجن “عكاشة”، بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق، من أجل تهم متعلقة بالتجسس.

وكشف ميلود قنديل، أحد أعضاء دفاع الصحافي الراضي، في تصريح لـ”اليوم 24″، ” أنه تم الاستماع إلى عمر الراضي، إذ نفى كل التهم الموجهة إلية”.

وأكد المتحدث نفسه، أن “عمر الراضي يشدد على أن اتصالاته تأتي في إطار عمله الصحافي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن “سجن عمر الراضي في حبس انفرادي منذ خمسة أشهر، دليل على التهديدات التي قد يواجهها الصحفيون والناشطون في المغرب لفضحهم انتهاكات حقوق الانسان”، مطالبة ” بالإفراج عنه”.

إلى ذلك، نظم عدد من المتضامنين مع عمر الراضي، وقفة احتجاجية رمزية، مطالبين بالإفراج عنه، ومرددين شعارات تندد باعتقاله، وذلك تزامنا مع مثوله أمام قاضي التحقيق، بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء.

ويشار إلى أن عمر الراضي، متابع في قضيتين؛ الأولى “مس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب.