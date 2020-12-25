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«النقد الدولي » مستعدون لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق

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رحب صندوق النقد الدولي بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي. وأوضح رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف في بيان صحفي اليوم، أن تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق.

وأفاد أن استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير، وأكد أن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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