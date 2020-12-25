شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي » مستعدون لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

رحب صندوق النقد الدولي بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي. وأوضح رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف في بيان صحفي اليوم، أن تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق.

وأفاد أن استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير، وأكد أن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات.