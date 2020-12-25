شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي » مستعدون لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد أن استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير، وأكد أن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات.
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