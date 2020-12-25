شكرا لقرائتكم خبر عن 617 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب البيان، الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذا العدد من الاشخاص تم تطعيمهم في الفترة من 8 إلى 20 كانون أول/ديسمبر.
وذكر البيان ان عدد الاشخاص الذين تم تطعيمهم في إنجلترا بلغ 521594و اسكتلندا 56676وويلز 22595 وأيرلندا الشمالية 16068
وتابع البيان أنه يتم إعطاء التطعيمات للمقيمين في دار الرعاية والاشخاص الذين تبلغ اعمارهم 80عاما فأكثر والعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية.
واضافت الإدارة الصحية أنه خلال الأسابيع والأشهر القادمة سوف يزداد معدل التطعيم مع توفر المزيد من الجرعات وسوف يستمر البرنامج في التوسع مع تقديم المزيد من اللقاحات مباشرة إلى دور الرعاية".
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