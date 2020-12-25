عالم أوبئة بريطاني: سلالة «كورونا» الجديدة انتشرت على نطاق واسع بالمدارس

فيما اكتشف سلالة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد في بريطانيا قبل أيام؛ أفيد انها أكثر عدوى من سابقتها، أكد البروفسور لوكداون نيل فيرغسون، عالم الأوبئة في «إمبريال كوليدج - لندن»، اليوم (الخميس) أن هناك تقارير تشير إلى أن السلالة الجديدة انتشرت على نطاق واسع في مدارس لندن في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قال فيرغسون: «كانت هناك تقارير عن تفشي واسع لهذه السلالة الجديدة في المدارس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، مشيراً إلى أن هذه التقارير تؤكد المعلومات التي أوردها عدد من العلماء قبل أيام والتي تقول إن السلالة الجديدة تحمل طفرات قد تعني أن الأطفال معرضون للإصابة بها مثل الكبار، خلافاً للسلالات السابقة من الفيروس.

كذلك لفت فيرغسون إلى أن السلالة الجديدة متفشية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكنه قال إنه يتوقع أن تساهم القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في التقليل من خطورة هذه الأزمة.

كما أكد عالم الأوبئة الشهير أن هذه السلالة منتشرة بالفعل «في الغالبية العظمى؛ إن لم يكن في جميع الدول الأوروبية»، رغم أن عدداً قليلاً فقط من الدول أشار إلى تسجيل حالات مؤكدة بها.

واكتُشفت السلالة الجديدة قبل أيام؛ حيث قالت السلطات الصحية إنها أكثر عدوى من سابقتها؛ الأمر الذي دفع بأكثر من 40 دولة لتعليق السفر من بريطانيا أو فرض قيود على الآتين منها.

الى ذلك فرضت الحكومة البريطانية قيوداً صارمة يوم السبت الماضي، على المخالطة الاجتماعية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا وويلز، في حين قُلصت خطط تخفيف القيود خلال أعياد الميلاد في أنحاء البلاد بشكل كبير، أو اُلغيت تماماً.

