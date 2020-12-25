الخارجية البحرينية تنفي اتهامات قطر باختراق مقاتلات سلاح الجو البحريني مجالها الجوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

نفت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، الاتهامات القطرية باختراق مقاتلات من سلاح الجو في البحرين مجالها الجوي، واصفة إياها بأنها ”ادعاء غير مسؤول وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة“.



وبحسب موقع الوزارة، أكدت الخارجية في مملكة البحرين أن ”ادعاء السلطات القطرية قيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م، هو ادعاء لا مسؤول، وعارٍ من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة“.

وأوضحت الوزارة أنه ”في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع ( ف 16) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين“.

وتابعت: ”وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديدًا الساعة 15:50، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية، حيث إن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى“.

وزعمت السلطات القطرية، في وقت سابق الخميس، أن مقاتلات من سلاح الجو في مملكة البحرين اخترقت مجالها الجوي، في التاسع من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، ”تضمنت الرسالة إخطارا رسميا من قبل حكومة قطر باختراق 4 طائرات عسكرية بحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية“.