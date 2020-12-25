شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين: مصر تواجه حربا شرسة ميدانها هو العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلام الهادف يعد أهم عوامل بناء الوعى ومكونات الشخصية، مشددا على أن الإعلام واحد من الأسلحة العصرية فى المعارك والقضايا الفكرية والثقافية وتجييش الرأى العام أو تهيئته.

وأضاف عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أننا فى حاجة لوضع رؤية واستراتيجية إعلامية لصناعة الوعى حتى نستطيع العمل عليها، مؤكدًا أن مصر تواجه حربًا شرسة من حروب الجيل الرابع، ليست ساحتها ميادين القتال، وإنما ميدانها هو العقل، لافتاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت فى 30 يونيو تدمير المخطط الذى كان يستهدف تفكيكها بفضل إرادة الشعب ووعيه وبفضل قيادته الحكيمة.

ولفت رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إلى أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة فى كافة الاتجاهات، ولابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل صناعة الوعى، مؤكدًا أنه لا بد أن تعمل وسائل الإعلام على أكثر من محور، منها عرض إنجازات الدولة للرد على أبواق الهدم والفساد، وفضح نوايا الجماعة الإرهابية التى تريد أن تستقطب الشباب إلى مخططاتها الظلامية، بالإضافة إلى النزول إلى أرض الواقع ومشاركة المجتمع فى مواجهة حملات التشكيك والكذب الممنهج ، والتواصل مع الشعب حتى يكون المواطن على علم بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية.