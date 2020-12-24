والي جهة فاس مكناس يتفقد التجهيزات اللوجستيكية لحملة التلقيح ضد كوفيد 19

على خلفية الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح؛ قام والي جهة فاس مكناس، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لأحد المستودعات مدينة فاس، المجهزة من طرف وزارة الصحة، لتخزين اللقاح ضد كوفيد 19.

ووقف والي جهة فاس، بحسب بلاغ المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس، على “التجهيزات اللوجستيكية اللازمة لاستقبال جرعات اللقاح ضد كوفيد 19، من قبيل مستودعات التخزين، وغرف التبريد الثلاجات، بالاضافة إلى الأكياس العازلة للحرارة على اعتبار أن اللقاح يحتاج إلى درجة حرارية معينة، وظروف تخزين خاصة”.

ويشار إلى أنه ستشمل عملية التلقيح، المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، مقسمة على مراحل، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس سواء في ميدان عملهم أو بسبب هشاشة بنيتهم الصحية ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، السلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة الأكثر عرضة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة..

