إعلان مشترك.. الرباط ولندن ترحبان بالتطبيق المؤقت اعتبارا من يناير لاتفاق الشراكة الثنائي

رحبت حكومتا المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالتطبيق المؤقت، اعتبارا من فاتح يناير 2021، لاتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019.

وذكر إعلان مشترك مغربي-بريطاني أن البلدين تبادلا، اليوم الخميس بالرباط، مذكرات شفهية بهذا الشأن.

وأورد الإعلان أن الاتفاق يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها الجانبان بمقتضى اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبذلك يضمن الاتفاق استمرار التبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة ما بعد 31 دجنبر 2020.

وسجل الإعلان أن الاتفاق سيشكل “ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون”.

وستستمر علاقات الاستثمار في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها.

وبحسب المصدر ذاته، سيشكل اتفاق الشراكة الجديد دعامة أساسية في توطيد العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكد البلدان، بهذه المناسبة، انخراطهما في مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون بينهما بهدف إقامة شراكة استراتيجية شاملة.