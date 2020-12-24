أزيد من 6 ملايين درهم لدعم المهرجانات السينمائية المغربية

وزعت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية مبلغ 6 ملايين و225 ألف درهم على 15 مهرجانا سينمائيا، كدعم برسم عام 2020.

وكشف بلاغ، صادر عن المركز السينمائي المغربي، أمس الأربعاء، أن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، عقدت دورتها الثانية بمقر المركز السينمائي المغربي في الرباط، وتدارست الملفات المرشحة للدعم، كما استقبلت منظمي المهرجانات، والتظاهرات، الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم، وترافعوا عنها أمام أعضاء اللجنة.a

واستفاد 15 مهرجانا سينمائيا من الدعم، إذ نال المهرجان الدولي للفيلم في مراكش 4 ملايين، و200 ألف درهم، فيما استفاد المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا من 260 ألف درهم، وكذلك مهرجان الرباط لسينما المؤلف، الذي استفاد من 350 ألف درهم.

ومنحت اللجنة الدعم لمهرجانات، عقدت رقميا، منها مهرجان السينما والهجرة في أكادير، الذي استفاد من 250 ألف درهم، كما والمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة في الناظور، من 250 ألف درهم، والمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة من 300 ألف درهم.

ورصد مبلغ 230 ألف درهم لدعم المهرجان الدولي للشريط الوثائقي في أكادير، و100 ألف درهم، لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية في الدارالبيضاء، و75 ألف درهم لمهرجان الفيلم الكوميدي الثاني في الرباط.

وخصصت اللجنة نفسها مبلغ 50 ألف درهم، للملتقى الوطني الثامن لسينما الهامش بكرسيف، و40 ألفا لمهرجان أسا الوطني لسينما الصحراء.

ومنحت لجنة الدعم مبلغ 30 ألف درهم بالتساوي لكل من مهرجان كازا السينمائي الدولي للهجرة والإدماج، ومهرجان “كاميرا كيدز” الرابع بالرباط، والمهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة، ومهرجان السينما والفلسفة (ربيغ أغورا) في فاس.

وترأس لجنة الدعم، صبح الله الغازي، بحضور أعضائها؛ لطيفة مفتقر، والسعدية العطاوي، وناديا النيازي، والجيلالي فرحاتي، ورشيد فكاك، ومحمد اشويكة، وحسن المتقي.