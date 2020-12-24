وزير الخارجية الأمريكي يعلن بدء إجراءات افتتاح قنصلية أمريكية بالداخلة

في تطور جديد يتعلق بموضوع افتتاح قنصلية أمريكية بالداخلة، بناء على الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل أيام بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن بدء إجراءات إحداث القنصلية الأمريكية.

وكتب المسؤول الأمريكي في تغريدة بتويتر، “يسعدني الإعلان بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية”.

وأضاف بومبيو، “نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشراك شعوب هذه المنطقة”.

يذكر أنه مطلع دجنبر الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانا يعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.

وفي 13 دجنبر أيضا، اعتمدت الولايات المتحدة، خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء، وذلك في فعالية أقيمت بمقر سفارة واشنطن بالعاصمة الرباط.