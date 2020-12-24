وزارة التعليم تعلن عن الشروع في صرف منح طلبة سلك الإجازة ابتداء من الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، عن الشروع في صرف منح طلبة سلك الإجازة ابتداء من يوم الأربعاء 30 دجنبر الجاري.

وقالت الوزارة نفسها، عبر بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، إنها “تنهي إلى عموم الطالبات والطلبة، أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، سيشرع في صرف منح طلبة سلك الإجازة ابتداء من يوم الأربعاء 30 دجنبر الجاري”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كذبت صباح الخميس، خبر إلغاء صرف الدفعة الأولى من المنح للطلاب.

وقالت الوزارة نفسها إنها تكذب بلاغا إخباريا مفبركا، يتداول أنه صادر عنها، بشأن إلغاء عملية صرف الدفعة الأولى للمنحة الدراسية للطلبة برسم الموسم الجامعي 2020 – 2021.

ونفت الوزارة صحة مضمون البلاغ الإخباري المفبرك، الذي جاء فيه أن “عملية صرف الدفعة الأولى للمنحة الدراسية للطلبة برسم الموسم الجامعي 2020 – 2021، سيتم إلغاؤها نظرا إلى الصعوبات المالية، التي يعانيها المغرب، وبسبب الظروف، التي يمر منها الاقتصاد الوطني، الذي لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا، وسيتم الالتزام فقط بدفع الدفعتين المقبلتين فقط، في شهري مارس ويونيو”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بخبر زائف.

